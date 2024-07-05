اتحاد جدة يواجه إنتر ميلانو في أغسطس المقبل

أعلن نادي اتحاد جدة، اليوم الجمعة، مواجهة إنتر ميلانو بطل الدوري الإيطالي ضمن تحضيرات الفريق لانطلاق الموسم الجديد 2024/2025.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "الاتحاد يواجه بطل إيطاليا فريق إنتر في السابع من أغسطس 2024، ضمن برنامجه التحضيري للموسم المقبل".
وسيواجه فريق الاتحاد نظيره إنتر ميلانو على ملعب "باور ستاديوم" في مدينة مونزا الإيطالية، يوم 7 أغسطس المقبل، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم المقبل.
وتعد مواجهة إنتر الثانية بالنسبة للاتحاد ضمن برنامجه التحضيري للموسم المقبل، التي تكشف عنها إدارته، بعد إعلانها عن مواجهة إشبيلية الإسباني على ملعب الأخير يوم 26 يوليو الجاري ضمن كأس أنطونيو بويرتا.