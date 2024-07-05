اتحاد جدة يواجه إنتر ميلانو في أغسطس المقبل

وتعد مواجهة إنتر الثانية بالنسبة للاتحاد ضمن برنامجه التحضيري للموسم المقبل، التي تكشف عنها إدارته، بعد إعلانها عن مواجهة إشبيلية الإسباني على ملعب الأخير يوم 26 يوليو الجاري ضمن كأس أنطونيو بويرتا.