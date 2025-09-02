سيطرة سعودية في انطلاقة مهرجان ولي العهد للهجن 2025 بالطائف

وانطلقت منافسات المهرجان، اليوم الثلاثاء، على أرض ميدان الطائف التاريخي، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن. ويُنظم المهرجان من قِبل الاتحاد، ويشهد إقامة 249 شوطًا، منها 5 أشواط لسباق الهجانة للرجال والسيدات، بجوائز تتجاوز 50 مليون ريال.