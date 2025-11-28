استعدادًا لكأس العرب.. لاعبو "الأخضر" ينتظمون في معسكر الدوحة

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، في مقر إقامتهم بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™، والمقرر إقامتها خلال الفترة من الأول حتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن يلتحق لاعبو الهلال والاتحاد بمعسكر الأخضر غدًا الأحد، عقب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويفتتح الأخضر مساء اليوم السبت تدريباته بحصة تُقام عند الساعة 6:00 مساءً، وستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.
تضم قائمة المنتخب للمعسكر 23 لاعبًا، وهم:
نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، راغد نجار، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، محمد أبو الشامات، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، صالح أبو الشامات، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.
يشارك المنتخب السعودي في المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات: المغرب، عُمان، وجزر القمر.