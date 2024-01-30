إيغور كورونادو لاعب الاتحاد في طريقه لمغادرة الدوري السعودي والعودة إلى البرازيل

وأكدت صحيفة "ge.globo" أن كورنادو تحدث مع المدرب مارسيلو غالاردو، وتم الاتفاق على الاستغناء عن خدماته من قبل النادي، ويتم الآن مناقشة الأمور المالية لفسخ العقد مع الاتحاد.