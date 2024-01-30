إيغور كورونادو لاعب الاتحاد في طريقه لمغادرة الدوري السعودي والعودة إلى البرازيل

اقترب البرازيلي إيغور كورونادو، لاعب وسط نادي الاتحاد من الرحيل عن الفريق، في ظل رغبة اللاعب في العودة واللعب بالبرازيل .
وأكدت صحيفة "ge.globo" أن كورنادو تحدث مع المدرب مارسيلو غالاردو، وتم الاتفاق على الاستغناء عن خدماته من قبل النادي، ويتم الآن مناقشة الأمور المالية لفسخ العقد مع الاتحاد.
وبحسب تقارير إعلامية فإن كورينثيانز هو أقرب الأندية البرازيلية لضم لاعب الاتحاد، بعد رحيل الثنائي جيوليانو وريناتو أوغوستو .
وأشارت الشبكة إلى أن مسؤولي فلامنغو أبدوا اهتمامهم باللاعب البرازيلي، بالإضافة إلى اهتمام العديد من الأندية البرازيلية بكسب خدماته بالميركاتو الشتوي الجاري.
ويلعب إيغور كورنادو صاحب الـ31 عامًا، لنادي الاتحاد السعودي منذ يوليو 2021 قادمًا من الشارقة الإماراتي مقابل 12 مليون يورو.