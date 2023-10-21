الصبان "يتوج أبطال الجولة الذهبية في بطولة المملكة للمبارزة"

توّج رئيسُ الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة "الجولة الذهبية" للأسلحة الثلاثة "الأبيه، والسيبر، والشيش"، التي اختتمت اليوم في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، وشارك فيها "140" لاعبًا من 21 ناديًا.