الصبان "يتوج أبطال الجولة الذهبية في بطولة المملكة للمبارزة"

توّج رئيسُ الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة "الجولة الذهبية" للأسلحة الثلاثة "الأبيه، والسيبر، والشيش"، التي اختتمت اليوم في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، وشارك فيها "140" لاعبًا من 21 ناديًا.
ففي منافسات سلاح الشيش حقّق علي البنعلي "الهلال" المركزَ الأول، وجاء إبراهيم الهديب "النصر" ثانيًا، وزميله متعب الرشيد ثالثًا.
وحقّق أحمد القديحي "الهدى" المركزَ الأول والميدالية الذهبية في منافسات سلاح السيبر، وحلّ عادل المطيري "الأهلي" ثانيًا، وعبدالله المنسف "العدالة" ثالثًا.
فيما سيطر الهدى على المراكز الثلاث الأولى في سلاح الأبيه؛ حيث حصل جواد الداوود على المركز الأول، وحلّ زكريا الداوود ثانيًا، وأحمد آل حسين ثالثًا.