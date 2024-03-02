نجم ليفربول على رادار الأندية السعودية.. من بين الأفضل في العالم في مركزه

يُعتبر "فيرجيل فان دايك" البالغُ من العمر 32 عامًا، أحدَ أفضل المدافعين في العالم، انضمّ لصفوف ليفربول في يناير 2018 قادمًا من "ساوثهامبتون" الإنجليزى، وتبلغ القيمةُ السوقية له نحوَ 32 مليون يورو.