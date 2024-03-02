نجم ليفربول على رادار الأندية السعودية.. من بين الأفضل في العالم في مركزه

يستهدف مسؤولو دوري روشن السعودي للمحترفين، التعاقدَ مع الهولندي "فيرجيل فان دايك"، قلب دفاع ليفربول الإنجليزي، الموسم المقبل.
ووفقًا لما أفادت به صحيفة "ESPN": فإن أحد الأندية في الدوري السعودي للمحترفين يستعدُّ لتقديم عرض لقائد ليفربول المدافع "فيرجيل فان ديك" لضمّه فى الصيف المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي السعودي على استعداد لتقديم عرض للمدافع الهولندي بقيمة 50 مليون يورو، ومن المتوقّع إرسال العرض بمجرد فتح باب الانتقالات الصيفية.
يُعتبر "فيرجيل فان دايك" البالغُ من العمر 32 عامًا، أحدَ أفضل المدافعين في العالم، انضمّ لصفوف ليفربول في يناير 2018 قادمًا من "ساوثهامبتون" الإنجليزى، وتبلغ القيمةُ السوقية له نحوَ 32 مليون يورو.