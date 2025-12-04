بـ"ريمونتادا" التعادل أمام تونس.. فلسطين تتصدر مجموعتها في كأس العرب

لحق المنتخب الفلسطيني بالتعادل الإيجابي أمام نظيره التونسي (2-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من النسخة الـ11 لبطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2025".
وبادر المنتخب التونسي بالتسجيل في مرمى فلسطين بهدفين متتاليين عبر اللاعبين عمر العيوني وفراس شواط في الدقيقتين (16، 51) على التوالي.
ومن بعيد عاد "الفدائي" الفلسطيني بريمونتادا قوية، وأدرك التعادل بإحراز هدفين متتاليين بواسطة اللاعبين حامد حمدان وزيد قنبر في الدقيقتين (61، 85) على الترتيب، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط.