بـ"ريمونتادا" التعادل أمام تونس.. فلسطين تتصدر مجموعتها في كأس العرب

ومن بعيد عاد "الفدائي" الفلسطيني بريمونتادا قوية، وأدرك التعادل بإحراز هدفين متتاليين بواسطة اللاعبين حامد حمدان وزيد قنبر في الدقيقتين (61، 85) على الترتيب، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط.