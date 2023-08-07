الرياض يرمم صفوفه بصفقتي "البواردي" و"آل عباس"

كشف نادي الرياض، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع الثنائي زيد البواردي حارس المرمى، وصالح آل عباس المهاجم، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، دون الكشف مدة عقد اللاعبين.
ورفع البواردي «26 عامًا» وصالح آل عباس «29 عامًا» عدد صفقات الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي إلى 11 لاعبًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع 9 لاعبين محليين وأجانب، وهم: الزيمباوبي موسونا، عبدالهادي الحراجين، حسين النويقي، الأورجوياني كامبانيا، محمد آل عقيل، عبدالرحمن الشمري، الروماني ألين توسكا، المالي بيراما توري، وأحمد عسيري.