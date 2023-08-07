الرياض يرمم صفوفه بصفقتي "البواردي" و"آل عباس"

ورفع البواردي «26 عامًا» وصالح آل عباس «29 عامًا» عدد صفقات الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي إلى 11 لاعبًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع 9 لاعبين محليين وأجانب، وهم: الزيمباوبي موسونا، عبدالهادي الحراجين، حسين النويقي، الأورجوياني كامبانيا، محمد آل عقيل، عبدالرحمن الشمري، الروماني ألين توسكا، المالي بيراما توري، وأحمد عسيري.