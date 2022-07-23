"الطريفي" يشارك في بطولة التحدي العالمية لكرة الطائرة

يغادر الاثنين المقبل، الحكم العالمي أمين الطريفي للمشاركة في كأس العالم للتحدي للكرة الطائرة، والتي يشارك فيها منتخبات كوريا الجنوبية المنظمة للبطولة، قطر، كوبا، تشيلي، تركيا، التشيك، تونس وأستراليا .