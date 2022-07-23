"الطريفي" يشارك في بطولة التحدي العالمية لكرة الطائرة

يغادر الاثنين المقبل، الحكم العالمي أمين الطريفي للمشاركة في كأس العالم للتحدي للكرة الطائرة، والتي يشارك فيها منتخبات كوريا الجنوبية المنظمة للبطولة، قطر، كوبا، تشيلي، تركيا، التشيك، تونس وأستراليا .
وتأتي هذه البطولة للفرق المشاركة للتأهل والدخول ضمن الفرق التي تلعب بالدوري العالمي VNL 2023.
وتنطلق البطولة يوم 28 يوليو من الشهر الحالي .
ويشارك الحكم العالمي أمين الطريفي في هذه البطولة حكم تقنية الفيديو، حيث سبق أن شارك الطريفي في الكثير من البطولات العالمية، ويمثل الحكام السعوديين في البطولات العالمية للكرة الطائرة.
من جهته قدم الطريفي شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي على دعمه واهتمامه وتوفير جميع الإمكانيات لجميع اللجان، ومن ضمنها لجنة الحكام.