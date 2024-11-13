الجولة الخامسة للتصفيات الآسيوية للمونديال.. مواجهة الأخضر وأستراليا في الواجهة

تتّجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية، غدًا الخميس، إلى مدينة ملبورن الأسترالية، التي تحتضن مواجهة المنتخب السعودي ومضيفه الأسترالي، بوصفها قمة مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، نظير سعي المنتخبين الجادّ للفوز من أجل فضّ الشراكة بينهما على المركز الثاني في المجموعة الثالثة من جهة، والتقدم أكثر نحو حصد إحدى بطاقتي التأهل لمونديال أمريكا 2026 من جهة أخرى.