الجولة الخامسة للتصفيات الآسيوية للمونديال.. مواجهة الأخضر وأستراليا في الواجهة

تتّجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية، غدًا الخميس، إلى مدينة ملبورن الأسترالية، التي تحتضن مواجهة المنتخب السعودي ومضيفه الأسترالي، بوصفها قمة مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، نظير سعي المنتخبين الجادّ للفوز من أجل فضّ الشراكة بينهما على المركز الثاني في المجموعة الثالثة من جهة، والتقدم أكثر نحو حصد إحدى بطاقتي التأهل لمونديال أمريكا 2026 من جهة أخرى.
ويحتلّ المنتخبان الأسترالي والسعودي المركزَ الثاني برصيد خمس نقاط لكلٍّ منهما، ويتفوق المنتخب الأسترالي بفارق الأهداف.
ويتطلّع الفرنسي "هيرفي رينارد" مدرب الأخضر الجديد لانطلاقة مميزة بعد توليه المسؤولية مؤخرًا خلفًا للإيطالي "مانشيني" الذي رحل بعد تراجع النتائج خاصة في آخر جولتين، اللتين حصد خلالهما المنتخب السعودي نقطة واحدة فقط.
في المقابل يسعى منتخب أستراليا للفوز على ملعبه واستعادة الانتصارات بعد التعادل مع اليابان في الجولة الماضية، وتحسين النتائج التي لم تكن على المستوى المأمول لجماهيره منذ بداية المرحلة الثالثة للتصفيات.
وفي نفس المجموعة يستضيف المنتخب البحريني نظيره الصيني في مباراة يتطلّع خلالها المضيف للفوز على أمل تعادل منتخبَيْ أستراليا والسعودية وحسم الشراكة في المركز الثاني بالمجموعة؛ حيث يحتلّ منتخب البحرين المركز الرابع برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا والأخضر، فيما يأمل منتخب الصين العودة بأفضل نتيجة للبقاء في دائرة المنافسة؛ حيث يحتلّ المركز السادس والأخير بفارق نقطتين فقط عن أصحاب المركز الثاني.
ويستضيف المنتخب الياباني متصدر المجموعة الثالثة برصيد "10" نقاط نظيره الإندونيسي في المباراة الوحيدة بهذه الجولة التي ستقام بعد غد الجمعة، في مواجهة تبدو سهلة للمنتخب الياباني على ملعبه أمام فريق يحتلّ المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط.
ويلتقي المنتخب الإيراني متصدر المجموعة الأولى برصيد "10" نقاط، مضيفه الكوري الشمالي متذيل المجموعة بنقطتين فقط، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الضيف للاقتراب أكثر من حسم التأهل للمونديال، فيما يحلم منتخب كوريا الشمالية بالفوز والتمسك بأمل المنافسة حتى إشعار آخر.
وفي نفس المجموعة يتطلّع المنتخب الإماراتي صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط للتمسك بأمل البقاء في السباق بالفوز على منتخب قيرغيزيا الذي يحتلّ الترتيب الخامس بثلاث نقاط.
ويحلّ منتخب كوريا الجنوبية متصدر المجموعة الثانية برصيد "10" نقاط ضيفًا على المنتخب الكويتي في مواجهة يسعى خلالها الأخير للفوز فقط من أجل التمسك بحظوظه في التأهل إلى المونديال؛ حيث يحتل المركز الخامس بثلاث نقاط، بينما سيحاول الضيوف حسم اللقاء والحفاظ على القمة والاقتراب من بطاقة التأهل.
ويستضيف المنتخب العماني نظيره الفلسطيني في مواجهة صعبة على الفريقين الطامحين للفوز والتمسك بآمال الصعود للمونديال؛ حيث يحتلّ المنتخب العماني المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل منتخب فلسطين الترتيب السادس بنقطتين.
وستكون مواجهة العراق والأردن من أقوى مباريات الجولة الخامسة، في ظل المنافسة الشرسة بينهما؛ حيث يحتلان المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد سبع نقاط لكل منهما، ويتفوق الأردني بفارق الأهداف.
ويسعى المنتخب الأردني لمواصلة انتصاراته بعد الفوز الكبير على عمان برباعية نظيفة في الجولة الماضية، بينما يأمل منتخب العراق لتعويض الخسارة الماضية أمام كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.