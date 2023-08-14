"مالكوم" يؤكد: "نيمار" سيضفي لمسة جمالية للهلال في حال اكتمال الصفقة

وأضاف" مالكوم" في تصريحات للناقل التلفزيوني عقب الفوز «3-1»، على أبها، الاثنين، : «ستكون ثاني مرة لمزاملتي مع نيمار حيث سبق أن التقينا في المنتخب البرازيلي ،وسأكون سعيداً بانضمام نيمار لأنه سيضفي لمسة جمالية للهلال ويفيد الفريق كثيرًا».