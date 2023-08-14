"مالكوم" يؤكد: "نيمار" سيضفي لمسة جمالية للهلال في حال اكتمال الصفقة

قال مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم ، البرازيلي "مالكوم" ، إن انضمام مواطنه نيمار وقائد منتخب البرازيل، إلى الفريق حال اكتمال الصفقة سيضيف لمسة جمالية.
وأضاف" مالكوم" في تصريحات للناقل التلفزيوني عقب الفوز «3-1»، على أبها، الاثنين، : «ستكون ثاني مرة لمزاملتي مع نيمار حيث سبق أن التقينا في المنتخب البرازيلي ،وسأكون سعيداً بانضمام نيمار لأنه سيضفي لمسة جمالية للهلال ويفيد الفريق كثيرًا».
ووصف المهاجم البرازيلي صاحب الفضل في فوز الهلال بتسجيله أهداف المباراة «هاتريك»، المباراة بالصعبة ، وأن المدرب طلب منهم كلاعبين الضغط بقوة على المنافس ومواصلة الهجوم».