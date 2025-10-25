في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يزيد معاناة فولهام

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا مثيرًا على ضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم السبت، على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجّل ثنائية نيوكاسل كلٌّ من جاكوب ميرفي في الدقيقة الـ18، وبرونو جيمارايش في الدقيقة الـ90، فيما أحرز هدف فولهام الوحيد اللاعب ساشا لوكيتش عند الدقيقة الـ56.
وبهذه النتيجة، قفز نيوكاسل إلى المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، فيما تواصلت معاناة فولهام بعد تكبّده الخسارة الرابعة على التوالي، ليتجمّد رصيده عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.