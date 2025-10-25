في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يزيد معاناة فولهام

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا مثيرًا على ضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم السبت، على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.