"كاواي" بطل جائزة "قفز السعودية" الكبرى.. والعجمي ثانيًا

توَّج اليوم السبت الأمير عبدالله بن فهد آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، الفارس الياباني ميكي كاواي بلقب شوط الجائزة الكبرى المؤهل لكأس العالم في اليوم الختامي للأسبوع الأول من بطولة "قفز السعودية"، وذلك في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية.
وحقق الفارس لقب الشوط بعد أن قطع مسافته بزمن قدره 34.85 ثانية، فيما حل الفارس سعد العجمي ثانيًا بزمن قدره 35.66 ثانية، وجاء الفارس الإيطالي إيمانويل جوديانو ثالثًا بزمن قدره 36.89 ثانية.
وكان اليوم الأخير قد بدأ بشوط الفئة المتوسطة، وتوج علي السهلي رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية الفارس الإيطالي إيمانويل جوديانو بلقب الشوط بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن قدره (39.96 ثانية)، وحل ثانيًا الفارس الإماراتي عمر المرزوقي (41.04 ثانية)، وجاء ثالثًا الفارس الإماراتي عبدالله المري (43.19 ثانية).
من جهته، تنطلق يوم الخميس المقبل بطولة "قفز السعودية" في أسبوعها الثاني (الأخير) لفئة (5 نجوم)، بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية "FEI" في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية.