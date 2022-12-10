"كاواي" بطل جائزة "قفز السعودية" الكبرى.. والعجمي ثانيًا

توَّج اليوم السبت الأمير عبدالله بن فهد آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، الفارس الياباني ميكي كاواي بلقب شوط الجائزة الكبرى المؤهل لكأس العالم في اليوم الختامي للأسبوع الأول من بطولة "قفز السعودية"، وذلك في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية.