دوري روشن للمحترفين: الأخدود يفجّرها ويعرقل الأهلي ويخطف النقاط الثلاث

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود الفوز على شقيقه الأهلي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الأخدود بثلاثة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها كولادو للأخدود في الدقيقة 24 قبل أن يتعادل كفيليا للأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32.
وعاود الأخدود التقدم من جديد بهدف سجله حمد آل منصور في الدقيقة 43 قبل أن يتعادل للأهلي فيرمينو من ركلة جزاء في الدقيقة 45+3.
في شوط المباراة الثاني نجح المحترف الكاميروني لياندر توامبا في تسجيل الهدف الثالث للأخدود في الدقيقة 59.
يذكر أن المباراة شهدت بطاقة حمراء لمدافع الأهلي ايبانيز في الدقيقة 90+5.
بتلك النتيجة يرفع الأخدود رصيده عند النقطة رقم 23 احتل من خلالها المركز 11 في حين توقف رصيد الأهلي عند النقطة رقم 40 في المركز الرابع.