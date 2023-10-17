ضمن برنامج التعليم المستمر.. مدرب الهلال "خيسوس" يقدم محاضرة فنية للمدربين الوطنيين

وتحدث المدرب البرتغالي خلال المحاضرة التي جاءت بحضور تركي السلطان، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، رئيس اللجنة الفنية، والدكتور يحيى الشريف، مدير التعليم في الاتحاد، عن عددٍ من المواضيع المتعلقة بالتدريب، من بينها آلية تطبيق الأفكار خلال المباريات، وضرورة التدرب عليها قبل تجربتها، إضافة إلى طرق توزيع العمل والأحمال التدريبية بين المباريات، كما قدم العديد من النصائح لمدربي الفئات السنية.