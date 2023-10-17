ضمن برنامج التعليم المستمر.. مدرب الهلال "خيسوس" يقدم محاضرة فنية للمدربين الوطنيين

ضمن برنامج التعليم المستمر، الذي تنظمه اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي، قدم مدرب الهلال البرتغالي "خيسوس"، اليوم الثلاثاء، محاضرة فنية، في مقر النادي العاصمي، ضمن برنامج التعليم المستمر، الذي تنظمه اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي.
وتحدث المدرب البرتغالي خلال المحاضرة التي جاءت بحضور تركي السلطان، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، رئيس اللجنة الفنية، والدكتور يحيى الشريف، مدير التعليم في الاتحاد، عن عددٍ من المواضيع المتعلقة بالتدريب، من بينها آلية تطبيق الأفكار خلال المباريات، وضرورة التدرب عليها قبل تجربتها، إضافة إلى طرق توزيع العمل والأحمال التدريبية بين المباريات، كما قدم العديد من النصائح لمدربي الفئات السنية.
ويعد برنامج التعليم المستمر أحد برامج اللجنة الفنية، ويهدف لمنح المدربين السعوديين المزيد من الخبرات عن طريق الاحتكاك مع أفضل المدربين والمحاضرين ذوي الخبرات والتجارب المميزة في كرة القدم المحلية والعالمية.