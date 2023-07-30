بطولة الملك سلمان للأندية: السد القطري يقنص الهلال في الوقت القاتل

حقَّق فريق السد القطري الأول لكرة القدم فوزًا مثيرًا وغاليًا على نادي الهلال السعودي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات بطولة الملك سلمان للأندية.
وانتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة بفوز السد القطري على الهلال بثلاثة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها ميشيل ديلغادو في الدقيقة الـ19 قبل أن يتعادل للسد اللاعب بغداد بو نجاح في الدقيقة الـ40.
وفي شوط المباراة الثاني أضاف اللاعب طارق سلمان هدف السد الثاني في الدقيقة الـ50 قبل أن يتعادل سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة الـ68.
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع نجح اللاعب جونزالو بلاتا في تسجيل الهدف الثالث للسد؛ ليمنح فريقه النقاط الثلاث للمباراة.
الجدير بالذكر أن المدير الفني للسد برونو ميغيل حصل على البطاقة الحمراء قبل نهاية الشوط الأول؛ وذلك للاعتراض على قرارات حكم المباراة.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد السد للنقطة رقم 4، في حين توقف رصيد الهلال عند نقطة وحيدة حصل عليها من تعادل.