"إنترناسيونال" البرازيلي يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع "غوستافو كويلار"

وكانت إدارة الهلال قد تعاقدت مع كويلار في أغسطس عام 2019 قادمًا من فلامنجو البرزيلي، وتم تمديده قبل نهاية العام الماضي، حيث ينتهي عقده في الـ31 من يونيو عام 2024.