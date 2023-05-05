"إنترناسيونال" البرازيلي يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع "غوستافو كويلار"

كشفت شبكة "Radio Grenal" البرتغالية، عن توصل إدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي إلى اتفاق مع الكولومبي غوستافو كويلار لاعب الهلال لكسب خدماته ابتداءً من الموسم المقبل.
وقالت الشبكة إن كويلار سيصل إلى إنترناسيونال فى الصيف المقبل، مؤكدة على أن لاعب الهلال سيكون جزءًا من تشكيلة المدرب مانو مينيزيس لبقية الموسم.
وكشفت وسائل إعلام برازيلية أن تألق النجم الكولومبي مع فريقه محليًا وفي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب سلط الأضواء عليه وجعله تحت رادار عدد من أندية السامبا.
وكانت إدارة الهلال قد تعاقدت مع كويلار في أغسطس عام 2019 قادمًا من فلامنجو البرزيلي، وتم تمديده قبل نهاية العام الماضي، حيث ينتهي عقده في الـ31 من يونيو عام 2024.
وشهدت القيمة السوقية للاعب البالغ من العمر 30 عامًا ارتفاعًا إلى 1.5 مليون يورو، حيث بلغت حينما وقع عقد الأول 3.5 مليون ووصلت اليوم إلى خمسة ملايين يورو.
ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودى برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الاتحاد المتصدر.