ضمّ اللاعبتين ريما الثقفي وفدوى خالد لقائمة منتخب السيدات

استدعت المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات، الفنلندية روزا لابي سيبالا، اللاعبتين: ريما الثقفي، وفدوى خالد؛ للانضمام لمعسكر المنتخب السعودي الإعدادي المقام في مدينة جدة.
ويقيم المنتخب السعودي الأول للسيدات معسكرًا في مدينة جدة؛ استعدادًا للمواجهتين الوديتين الدوليتين أمام منتخب فلسطين للسيدات يومَي 7 و11 مايو الجاري، والتي تأتي ضمن خطة تطوير المنتخب الوطني السعودي لإعداده للاستحقاقات الرسمية القادمة بعد دخوله التصنيف الدولي للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكانت المديرة الفنية للمنتخب الوطني ضمت 25 لاعبة للمعسكر؛ وهن: سارة خالد، منى عبدالرحمن، ليلى علي، بيان صدقة، لين محمد، تالة الغامدي، لانة عبدالرزاق، رغد مخيزن، دلال عبداللطيف، مريم التميمي، موضي عبدالمحسن، ليان جوهري، سارة حمد، صبا توفيق، مجد العتيبي، شروق الهوساوي، نورة البراهيم، البندري مبارك، البندري هوساوي، جوري طارق، فاطمة منصور، عذى الفهد، حورية الشمراني، داليا أبو لبن، مباركة محمد.