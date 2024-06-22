"كاس" ترفض "الاختلاط" في الألعاب المائية.. و"المسلم" ينتصر للقيم وتكافؤ الفرص

وأضاف "المسلم": نحن واثقون من أن سياستنا تمثل نهجًا عادلًا. السيدة ليا توماس حوّلت هويتها من رجل إلى امرأة خلال مرحلة الثانوية، وتم إقرار سياسة الاتحاد الدولي للألعاب المائية خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ 20 يوليو 2022 بعد تشكيل لجان طبية متخصصة ولجنة قانونية ولجنة حقوق الإنسان ومشاركة أبطال عالم من نساء في السباحة، بتقديم عرض مفصل للجمعية العامة بخصوص مشاركة رجال قاموا بتغيير هويتهم إلى نساء بالمشاركة في سباقات النساء.