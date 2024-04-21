في "كلاسيكو" الدوري الإسباني وبثلاثية.. ريال مدريد يصيب برشلونة في مقتل

كسب فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة 3 - 2 ، خلال مواجهتهما، أمس الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ختام منافسات الجولة 32 للدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم برشلونة في الدقيقة السادسة عن طريق أندريس كريستنسن من ركلة ركنية نفذها رافينيا وقابلها كريستنسن برأسه في الشباك، وأدرك مدريد التعادل من ركلة جزاء نفذها فينيسيوس جونيور بالدقيقة 18، وفي الدقيقة 69 لعب لامين يامال كرة عرضية ارتدت من الحارس أندري لونين ليقابلها فيرمين لوبيز بقدمه محرزًا ثاني أهداف برشلونة، وبعد ثلاث دقائق سجل لوكاس فاسكيز هدف التعادل لريال مدريد بعد كرة عرضية من فينيسيوس.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل مدريد الهدف الثالث عن طريق جود بيلينجهام بعد كرة عرضية من لوكاس فاسكيز.
وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن الوصيف برشلونة.