في "كلاسيكو" الدوري الإسباني وبثلاثية.. ريال مدريد يصيب برشلونة في مقتل

تقدم برشلونة في الدقيقة السادسة عن طريق أندريس كريستنسن من ركلة ركنية نفذها رافينيا وقابلها كريستنسن برأسه في الشباك، وأدرك مدريد التعادل من ركلة جزاء نفذها فينيسيوس جونيور بالدقيقة 18، وفي الدقيقة 69 لعب لامين يامال كرة عرضية ارتدت من الحارس أندري لونين ليقابلها فيرمين لوبيز بقدمه محرزًا ثاني أهداف برشلونة، وبعد ثلاث دقائق سجل لوكاس فاسكيز هدف التعادل لريال مدريد بعد كرة عرضية من فينيسيوس.