الكشف عن الكأس الجديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة

كأس جديدة أيقونية تعكس هيبة دوري أبطال آسيا للنخبة، إحدى أفضل البطولات القارّية للأندية في كرة القدم العالمية، تمّ تصنيع القطعة التي يبلغ ارتفاعها 70 سنتيمترًا يدويًّا على يد صانعي الكؤوس المشهورين عالميًّا، شركة توماس لايت؛ حيث يحمل صانعو الذهب والفضة الفاخرون ومقرهم لندن ترخيصًا ملكيًّا، وهم مسؤولون عن صناعة العديد من الجوائز المرموقة في العالم في الرياضات الاحترافية، بما في ذلك كأس آسيا للرجال وكأس آسيا للسيدات.