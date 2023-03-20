ترتيب "فورمولا 1" يتغيّر.. قرار من "الدولي للسيارات" يُعيد "ألونسو" للمركز الثالث

وكان الخلاف بين فريق أستون مارتن والاتحاد الدولي للسيارات حول مدى قانونية لمس السيارة أثناء تنفيذ العقوبة، وتمسك فريق أستون مارتن بالتزامه بعدم لمس السيارة خلال فترة العقوبة، معتبراً أن لمس الرافعة الخلفية للسيارة لا يعد انتهاكاً للوائح، وبناءً على ذلك، قرر الاتحاد الدولي للسيارات التراجع عن قراره، وإلغاء عقوبة الثواني العشر على ألونسو، ليستعيد بذلك المركز الثالث في سلم الترتيب، ويتراجع سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل مرة أخرى إلى المركز الرابع.