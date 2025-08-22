اليوم.. الرياض تجمع قادة الألعاب الإلكترونية في مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025

وأشار إلى أن المؤتمر هذا العام يستهدف أكثر من 1500 مشارك، من بينهم 500 رئيس تنفيذي وأعضاء مجالس إدارة، إضافة إلى ممثلين عن أكثر من 25 من كبرى شركات نشر الألعاب، وأكثر من 50 من نخبة أندية الرياضات الإلكترونية. كما يشارك قادة عالميون من مجالات الرياضة، والتكنولوجيا، والاستثمار، والترفيه، والإعلام.