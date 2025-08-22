اليوم.. الرياض تجمع قادة الألعاب الإلكترونية في مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025

تنطلق اليوم السبت في العاصمة الرياض أعمال مؤتمر "الرياضة العالمية الجديدة 2025"، بمشاركة قادة ورواد وصنّاع القرار في قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع الأسبوع الختامي لمنافسات النسخة الثانية من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر عالميًا في هذا المجال.
وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، إن المؤتمر، منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2023، تصدّر العناوين بإطلاقه الرسمي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وبإعلانه إطلاق البطولة العالمية. وأضاف: "سريعًا ما تطور المؤتمر ليصبح ملتقى عالميًا لأبرز قادة ومبتكري القطاع، ومنصة أساسية للنقاش حول مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية، وبناء الشراكات الإستراتيجية بين كبرى الشركات العالمية".
وأوضح الأمير فيصل أن نسخة 2025 تأتي بشعار "اللعبة القادمة - بناء مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة"، ليعكس التقارب المتزايد بين الألعاب التنافسية والرياضات العالمية، مقارنة بشعار العام الماضي "مستقبل ثقافة المشجعين".
وأشار إلى أن المؤتمر هذا العام يستهدف أكثر من 1500 مشارك، من بينهم 500 رئيس تنفيذي وأعضاء مجالس إدارة، إضافة إلى ممثلين عن أكثر من 25 من كبرى شركات نشر الألعاب، وأكثر من 50 من نخبة أندية الرياضات الإلكترونية. كما يشارك قادة عالميون من مجالات الرياضة، والتكنولوجيا، والاستثمار، والترفيه، والإعلام.
وسيناقش المؤتمر من خلال الكلمات الرئيسية والنقاشات والمنتديات، مستقبل القطاع، كما سيشهد توقيع شراكات، وإطلاق مبادرات إستراتيجية، والإعلان عن فعاليات كبرى، ضمن جهود ترسيخ التعاون بين مختلف الجهات.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن المؤتمر يعزز الشراكات والاستثمارات، دعمًا لرؤية المملكة 2030، من خلال رعاية الابتكار، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل في القطاعات الرقمية سريعة النمو. كما شدّد على أهمية التوازن بين جودة المحتوى وفعاليات التواصل، عبر اختيار مواضيع ذات صلة وثيقة بالقطاع وربطها بمتحدثين عالميين مؤثرين، ما ينتج عنه حوارات ثرية واجتماعات ثنائية بناءة.