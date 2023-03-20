تحضيراً لكأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يفتتح معسكره الإعدادي في قطر

وتضم قائمة اللاعبين للمعسكر (26) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، حسين الصبياني، زياد الجري، معاذ فقيهي، محمد الخيبري، مشعل الصبياني، ريان حامد، سعد الموسى، يوسف حقوي، عبد العزيز الفرج، محمد أبوالشامات، زياد الجهني، عوض الناشري، باسل السيالي، فيصل الغامدي، صهيب الزيد، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، محمد القحطاني، سعد الناصر، حسن العلي، فهد الزبيدي، محمد مران، عبد الله رديف.