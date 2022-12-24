العويس ينافس في لقب أفضل حارس مرمى بالعالم لعام ٢٠٢٢

وبرز اسم محمد العويس؛ خلال مشاركته في كأس العالم ٢٠٢٢ كأحد أفضل الحرّاس في البطولة، وقدّم مستويات كبيرة في البطولة، واتفق عديدٌ من المحللين الرياضيين على أنه كان أفضل لاعب سعودي في جميع المباريات الثلاث أمام الأرجنتين وبولندا والمكسيك.