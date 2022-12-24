العويس ينافس في لقب أفضل حارس مرمى بالعالم لعام ٢٠٢٢

أدرج الاتحاد الدولي للتاريخ والأحصاء (iffhs) حارس المنتخب السعودي محمد العويس؛ ضمن قائمة المنافسين في لقب "أفضل حارس مرمى في العالم" لعام ٢٠٢٢.
وضمّت كذلك القائمة من الحرّاس العرب أيمن دحمان حارس المنتخب التونسي، وياسين بونو حارس المنتخب المغربي، وتشمل قائمة "أفضل حارس مرمى في العالم" ٢٥ حارس مرمى.
وبرز اسم محمد العويس؛ خلال مشاركته في كأس العالم ٢٠٢٢ كأحد أفضل الحرّاس في البطولة، وقدّم مستويات كبيرة في البطولة، واتفق عديدٌ من المحللين الرياضيين على أنه كان أفضل لاعب سعودي في جميع المباريات الثلاث أمام الأرجنتين وبولندا والمكسيك.