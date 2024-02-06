"النشامى" يُدوِّنون التاريخ ويحافظون على "الحلم العربي" في آسيا

افتتح يزن النعيمات باب التسجيل للمنتخب الأردني مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ53 حينما خطف موسى التعمري الكرة من أمام المدافعين؛ ليمرر كرة بينية، وضعت صاحب الهدف في حالة انفراد، ولم يتوانَ في إيداعها الشباك.