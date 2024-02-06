"النشامى" يُدوِّنون التاريخ ويحافظون على "الحلم العربي" في آسيا

واصل منتخب الأردن مسيرة الأحلام بتأهله إلى المباراة النهائية للمرة الأولى بتاريخه عقب فوزه على نظيره منتخب كوريا الجنوبية بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء على ملعب أحمد بن علي في الريان، بقبل نهائي كأس آسيا قطر 2023.
افتتح يزن النعيمات باب التسجيل للمنتخب الأردني مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ53 حينما خطف موسى التعمري الكرة من أمام المدافعين؛ ليمرر كرة بينية، وضعت صاحب الهدف في حالة انفراد، ولم يتوانَ في إيداعها الشباك.
وأضاف المتألق موسى التعمري الهدف الثاني للمنتخب الأردني من عمل فردي مميز، تلاعب خلاله بالدفاع الكوري قبل أن يطلق قذيفة صاروخية، استقرت في شباك الحارس هيون وو جو، وذلك عند الدقيقة الـ66 من مجريات المباراة.
وينتظر منتخب الأردن في المشهد الختامي الفائز من المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي، التي تجمع منتخب قطر بمنتخب إيران غدًا الأربعاء.