أخضر السلة للشباب يتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية ونهائي بطولة الخليج

تأهل المنتخب السعودي لكرة السلة للشباب إلى نهائيات البطولة الآسيوية ونهائي البطولة الخليجية بعد فوزه على نظيره الكويتي "70- 50" في مباراة دور نصف نهائي البطولة الخليجية 2022 المؤهلة لكأس آسيا، في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على صالة نادي الوصل بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وضرب الأخضر السعودي موعدًا في المباراة النهائية للبطولة الخليجية للشباب تحت 18 عامًا، المقررة مساء غد السبت، مع نظيره القطري الذي تغلب بدوره على المنتخب البحريني في أولى مباريات نصف النهائي.
الفترة الأولى انتهت بفوز المنتخب الكويتي بنتيجة 13- 10، وفي الفترة الثانية حافظ منتخب الكويت على تقدمه وأنهى الفترة لصالحه بفارق نقطة واحدة 30- 29، الفترة الثالثة شهدت أفضلية وتفوقًا للمنتخب السعودي الذي نجح في الاستحواذ على معظم الكرات دفاعًا وهجومًا وأنهى الفترة لصالحه بفارق 12 نقطة 52- 40، وواصل الأخضر تفوقه في الفترة الرابعة واستطاع التفوق دفاعًا وهجومًا وتقدم بفارق 20 نقطة وينهي اللقاء لصالحه 70-50.
وبحسب نظام البطولة يتأهل الفائزان في مباراتي نصف النهائي مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي ستقام في العاصمة الإيرانية طهران خلال الفترة من 21 حتى 28 أغسطس الجاري.