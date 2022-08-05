أخضر السلة للشباب يتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية ونهائي بطولة الخليج

الفترة الأولى انتهت بفوز المنتخب الكويتي بنتيجة 13- 10، وفي الفترة الثانية حافظ منتخب الكويت على تقدمه وأنهى الفترة لصالحه بفارق نقطة واحدة 30- 29، الفترة الثالثة شهدت أفضلية وتفوقًا للمنتخب السعودي الذي نجح في الاستحواذ على معظم الكرات دفاعًا وهجومًا وأنهى الفترة لصالحه بفارق 12 نقطة 52- 40، وواصل الأخضر تفوقه في الفترة الرابعة واستطاع التفوق دفاعًا وهجومًا وتقدم بفارق 20 نقطة وينهي اللقاء لصالحه 70-50.