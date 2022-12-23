من يحسم صدارة دوري الطائرة.. إثارة منتظرة في الكلاسيكو تجمع الهلال والأهلي

يدخل الهلال بتشكيلة متوقعة تضم الفرنسي تويا، والروسي أرتم، والمخضرم الأرجنتيني ليما، إضافة إلى المعد موفق المطيري، وحسن الوثلان، ووليد العتيبي، والليبرو عبدالله الزهراني، بالمقابل، يدخل الأهلي بتشكيلة متوقعة تضم الصربي تومي، والكرواتي دانيال، والبرازيلي إيلسون، إضافة إلى محرك الفريق خليل حجي، والليبرو ماجد الجهني، وإبراهيم مجرشي.