من يحسم صدارة دوري الطائرة.. إثارة منتظرة في الكلاسيكو تجمع الهلال والأهلي

تترقب الجماهير الرياضية اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين قطبي الطائرة السعودية، الهلال والأهلي، ضمن الجولة 10 من دوري جاهز للكرة الطائرة، وتحتضن صالة وزارة الرياضة في الرياض المواجهة، غدًا السبت، عند الساعة الـ 6 مساءً.
ومن المتوقع أن يحظى اللقاء بحضور جماهيري من أنصار الفريقين، إذ يدخل الهلال المواجهة متصدرًا الترتيب بـ 24 نقطة، بفارق الأشواط عن الأهلي صاحب نفس عدد النقاط.
يدخل الهلال بتشكيلة متوقعة تضم الفرنسي تويا، والروسي أرتم، والمخضرم الأرجنتيني ليما، إضافة إلى المعد موفق المطيري، وحسن الوثلان، ووليد العتيبي، والليبرو عبدالله الزهراني، بالمقابل، يدخل الأهلي بتشكيلة متوقعة تضم الصربي تومي، والكرواتي دانيال، والبرازيلي إيلسون، إضافة إلى محرك الفريق خليل حجي، والليبرو ماجد الجهني، وإبراهيم مجرشي.
وأسندت إدارة الحكام بالاتحاد قيادة المباراة للحكم محمد الهزيم حكم أول ومحمد الحناكي حكم ثان، وسعد الفرحان مسجلاً.
ويلتقي الفيصلي واليرموك على صالة وزارة الرياضة بالرياض عند الساعة الـ 2 ظهرًا، في المباراة التي يقودها عبدالعزيز الرميحي حكم أول، وخالد الحديثي حكم ثان، وسلمان العمري مسجلاً.
وعلى نفس الصالة، يلعب النصر والاتحاد عند الساعة الـ 4 عصرًا يقود اللقاء عبدالرحمن الدوسري حكم أول، وياسر آل إسماعيل حكم ثان، وعبدالله القحطاني مسجلاً.
ويستضيف الخليج الابتسام على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ 7 مساءً، يقود اللقاء يعقوب السبت حكم أول، ومحمد الثنيان حكم ثان، وعلى المدرهم مسجلاً.