الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن إطلاق تطبيقات منصة +SAFF على الأجهزة الذكية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إطلاق تطبيقات منصة +SAFF على الأجهزة الذكية عبر منصات Apple وAndroid وذلك ضمن مساعي الاتحاد السعودي لتطوير المنصة والاطلاع بشكلٍ أكبر على محتوى المنصة الإلكترونية.
وكان الاتحاد السعودي قد أطلق البث التجريبي لمنصة +SAFF لبث جميع مباريات المسابقات المحلية التي لا تمتلك حقوق نقل حصرية؛ بهدف تأسيس قاعدة بيانات للاعبي الفئات السنية بما يخدم المنتخبات السنية والأندية في معرفة أرقام وبيانات اللاعبين للاعتماد عليها في التحليل الفني، بالإضافة إلى مساعدة المدربين والكشافين في اكتشاف المواهب، والاستفادة من البيانات الرقمية للاعبين في تقييم الأداء، وكذلك الحكام في معرفة أداء الحكام وتقييم مستوياتهم، والوقوف على قابليتهم للتطوير والدعم، إلى جانب إتاحة الفرصة للجماهير الرياضية بمتابعة المباريات.
وتستهدف المنصة خلال البث التجريبي الذي بدأ في الـ27 من فبراير 2023 نقل مباريات 20 مسابقة كروية، حيث تم تجهيز حتى الآن 70 ملعب كرة قدم ليكون قادرًا على بث المباريات، على أن يتم خلال المراحل المقبلة تغطية كافة ملاعب كرة القدم السعودية.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد السعودي للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية واعتمدت على 7 ركائز، منها مسار التحول الرقمي باعتماد الحلول التقنية في مجالات الأداء والمتابعة الصحية بما يخدم مسار تطوير المواهب.
وتتمتع كاميرات +SAFF التي تعمل في مختلف الظروف الجوية بتقنية عالية الجودة، كما أنها متعددة العدسات والزوايا، لضمان تغطية كافة مساحة الملعب، وبتقنية بث سحابية دون تدخل بشري في الإنتاج والتصوير، حيث سيكون هناك مركز بث مركزي في الرياض لإدارة ونقل الأحداث عبر المنصة.