الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن إطلاق تطبيقات منصة +SAFF على الأجهزة الذكية

وكان الاتحاد السعودي قد أطلق البث التجريبي لمنصة +SAFF لبث جميع مباريات المسابقات المحلية التي لا تمتلك حقوق نقل حصرية؛ بهدف تأسيس قاعدة بيانات للاعبي الفئات السنية بما يخدم المنتخبات السنية والأندية في معرفة أرقام وبيانات اللاعبين للاعتماد عليها في التحليل الفني، بالإضافة إلى مساعدة المدربين والكشافين في اكتشاف المواهب، والاستفادة من البيانات الرقمية للاعبين في تقييم الأداء، وكذلك الحكام في معرفة أداء الحكام وتقييم مستوياتهم، والوقوف على قابليتهم للتطوير والدعم، إلى جانب إتاحة الفرصة للجماهير الرياضية بمتابعة المباريات.