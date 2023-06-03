هدف الغامدي الأجمل في الجولة الأخيرة من دوري روشن

حصل هدف حامد الغامدي لاعب الاتفاق بمرمى العدالة على جائزة أجمل أهداف الجولة الثلاثين (الأخيرة) من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/ 2023 م.
وفاز الهدف الثاني للنجم الشاب بجائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير، وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت. علمًا بأن اللاعب سجل هدفَي فوز فريقه بتلك المباراة.
وجاء الهدف الفائز بالجائزة من مجهود فردي مميز؛ إذ ساق اللاعب الشباب الكرة من قرابة منتصف الملعب، ثم راوغ المدافعين قبل أن يلعبها بطريقة ذكية من فوق الحارس المونتينيغري ميلان مياتوفيتش.
وحصل هدف الغامدي على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء، البالغ عددهم (١٧٬٣١٢ صوتًا)، بنسبة وصلت إلى 44.1% من الأصوات، متقدمًا على هدف لاعب أبها سعد السلولي بمرمى الخليج، الذي حل بالمرتبة الثانية بـ ٣٢٫١٪ من الأصوات، فيما جاء هدف مهاجم الشباب الغابوني أرون بوبيندزا بمرمى ضمك بالمرتبة الثالثة بـ 23.8% من الأصوات.