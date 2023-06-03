هدف الغامدي الأجمل في الجولة الأخيرة من دوري روشن

وحصل هدف الغامدي على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء، البالغ عددهم (١٧٬٣١٢ صوتًا)، بنسبة وصلت إلى 44.1% من الأصوات، متقدمًا على هدف لاعب أبها سعد السلولي بمرمى الخليج، الذي حل بالمرتبة الثانية بـ ٣٢٫١٪؜ من الأصوات، فيما جاء هدف مهاجم الشباب الغابوني أرون بوبيندزا بمرمى ضمك بالمرتبة الثالثة بـ 23.8% من الأصوات.