لتحديد المركز الثالث لبطولة NSDF الدولية.. أخضر الصالات يلتقي تايلاند

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا (الثلاثاء)؛ بنظيره منتخب تايلاند على صالة أرينا في بتايا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة NSDF الدولية المقامة في مملكة تايلاند.
وأنهى (أخضر الصالات) اليوم (الاثنين) تحضيراته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الصالة التي احتضنت مباريات البطولة، وذلك بقيادة المدرب (الإسباني) أندريو بلازا، الذي عمد إلى رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين ثم تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات وانتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة من خلال التركيز على نقاط ضعف الفريق المنافس واستغلالها، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.
يُذكر أن بطولة NSDF الدولية تعد من أقوى البطولات الدولية الودية على مستوى قارة آسيا.