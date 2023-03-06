لتحديد المركز الثالث لبطولة NSDF الدولية.. أخضر الصالات يلتقي تايلاند

وأنهى (أخضر الصالات) اليوم (الاثنين) تحضيراته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الصالة التي احتضنت مباريات البطولة، وذلك بقيادة المدرب (الإسباني) أندريو بلازا، الذي عمد إلى رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين ثم تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات وانتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة من خلال التركيز على نقاط ضعف الفريق المنافس واستغلالها، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.