النصر يجري محادثات مع لاعب برشلونة "كليمان لينغليه" للظفر بخدماته

كشفت صحيفة "Sport" الإسبانية عن رغبة برشلونة في انتقال الفرنسي كليمان لينغليه، لاعب الفريق، إلى السعودية للعب بصفوف نادي النصر بالموسم القادم .
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن اللاعب الفرنسي الذي انتهت فترة إعارته بالموسم الماضي إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لم يقتنع بعد بفكرة الرحيل عن برشلونة في الوقت الحالي.
وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن برشلونة سيعقد اجتماعاً مهماً ، الأربعاء المقبل ، إذ يأمل في إقناع اللاعب بالتوقيع مع النصر ،وهو ناد يمكن أن يدفع 15 مليون يورو .
كما أشار الصحفي "نيكولا شيرا" إلى أن النصر يجري محادثات مع برشلونة لمحاولة التوقيع مع كليمان، حيث عرض عليه عقدًا حتى عام 2026.
يلعب كليمان لينغليه البالغ من العمر 28 عاماً، لنادي برشلونة منذ 2018، قادماً من إشبيلية الإسباني، ويلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2019، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو.