"صقور المستقبل" يوقّع اتفاقية تعاون مع "جيلييزنيتشار ساراييفو" البوسني

وقّعت إدارة برنامج صقور المستقبل، أحد برامج الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتفاقية تعاون مع نادي جيلييزنيتشار ساراييفو البوسني، بحضور مدير البرنامج غسان فلمبان ورئيس مجلس إدارة نادي جيلييزنيتشار يوسف تانوفيتش.
وتضمنت الاتفاقية حصول لاعبي البرنامج على فرصة الانضمام إلى تجارب أداء في فريق جيلييزنيتشار، كما شملت التعاون مع مدربي الفريق والموظفين والإداريين، وتوفير دعم قوي للخدمات التقنية والطبية، بالإضافة إلى إمكانية اللعب على ملاعب ومنشآت نادي جيلييزنيتشار.
وستتيح الاتفاقية إمكانية وُجود كشافين ومدربين من نادي جيلييزنيتشار في كأس الأبطال الدولية، وهي البطولة التي تعرف مشاركة النادي البوسني، الذي تعاقد مع المدرب الوطني عبدالحكيم التويجري من أجل الإشراف على تدريب الفريق الأول في شهر نوفمبر الماضي، كما يضم الفريق الأول لاعب صقور المستقبل سابقًا عبدالملك الجابر.
من جهته، أوضح مدير برنامج صقور المستقبل غسان فلمبان أن الاتفاقية مع نادي جيلييزنيتشار تعد من الاتفاقيات المهمة نظرًا لكونه أحد الأندية الكبيرة في البوسنة، حيث حقق لقب الدوري 8 مرات وكأس البوسنة 6 مرات، وكأس السوبر البوسنية 3 مرات، كما سبق أن وصل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة موسم 1984/ 1985.
وأكد أن ذلك سينعكس على لاعبي البرنامج الذين سيحظون بفرصة انضمامهم سواء في التدريبات أو من خلال المباريات التي تجمع الفريقين، إضافة إلى تطوير المدربين والإداريين وحصولهم على المزيد من المعرفة، منوهاً في هذا الصدد بالدعم الذي يحظى به البرنامج من الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل, وهو ما منح البرنامج الفرصة لتحقيق عدد من الأهداف المتوافقة مع رؤية ورسالة الاتحاد.