"صقور المستقبل" يوقّع اتفاقية تعاون مع "جيلييزنيتشار ساراييفو" البوسني

وأكد أن ذلك سينعكس على لاعبي البرنامج الذين سيحظون بفرصة انضمامهم سواء في التدريبات أو من خلال المباريات التي تجمع الفريقين، إضافة إلى تطوير المدربين والإداريين وحصولهم على المزيد من المعرفة، منوهاً في هذا الصدد بالدعم الذي يحظى به البرنامج من الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل, وهو ما منح البرنامج الفرصة لتحقيق عدد من الأهداف المتوافقة مع رؤية ورسالة الاتحاد.