في ختام دور المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.. الاتحاد يستضيف سباهان الإيراني

وفي مواجهة أخرى بنفس المجموعة، يستضيف القوة الجوية العراقي صاحب المركز الثالث بـ7 نقاط، نظيره أجمك الأوزبكي الذي يقبع في المركز الأخير دون نقاط، بعدما خسر أمام الاتحاد "0 - 3"، والقوة الجوية "1 - 2"، وسباهان "1 - 3" ذهابًا، و"0 - 9" إيابًا.