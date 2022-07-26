الأخضر الشاب أول المتأهلين لربع نهائي البطولة العربية بفوزه الكبير على العراق
تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا إلى الدور ربع نهائي البطولة العربية بعد فوزه الكبير على نظيره منتخب العراق "4-1" في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
افتتح المنتخب السعودي التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة 9 بواسطة عبدالله رديف، وأضاف مصعب الجوير الهدف الثاني عند الدقيقة 31، بعدها بدقيقتين تمكّن المنتخب العراقي من تقليص النتيجة عبر اللاعب عبود الشافعي، وعزز عبدالله رديف تقدم الأخضر بالهدف الثالث عند الدقيقة 35، وبهذه النتيجة انتهى الشوط الأول.
ونجح اللاعب عبدالله رديف بتسجيل الهاتريك عندما أضاف الهدف الرابع للمنتخب السعودي والثالث له في المباراة من علامة الجزاء في الدقيقة 80، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.
وبهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط وبالعلامة الكاملة، في حين بقي رصيد المنتخب العراقي دون أي نقطة ليودع رسميًّا البطولة.