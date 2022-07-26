الأخضر الشاب أول المتأهلين لربع نهائي البطولة العربية بفوزه الكبير على العراق

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا إلى الدور ربع نهائي البطولة العربية بعد فوزه الكبير على نظيره منتخب العراق "4-1" في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.