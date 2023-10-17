بحضور "ريما بنت بندر" افتراضيًّا.. لجنة رياضة المرأة تعقد ندوة المشاركة النسائية في الرياضة بمدارس مسك

أكّدت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيسة لجنة رياضة المرأة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود؛ أن رؤية المملكة 2030 أسهمت بشكل مباشر في تحقيق أحلام وطموحات الرياضيين السعوديين، وبالأخصّ في مجال الرياضة النسائية.
جاء ذلك خلال مشاركتها، افتراضيًّا، في ندوة مشاركة المرأة في الرياضة، التي نظّمتها إدارة الرياضة وعلاقات الاتحادات بالتعاون مع لجنة رياضة المرأة المنبثقة عن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في مدارس مسك بمدينة الرياض.
وأضافت الأميرة ريما: أن التوجه الاستراتيجي والعمل الدؤوب نتاج لرؤية المملكة 2030، ودفع معظم السعوديات إلى تجاوز السقف الأعلى من طموحاتهن، بفضل دعم واهتمام القيادة الحكيمة، أدامها الله، مضيفة أن التأثير امتدّ كذلك لجميع أفراد المجتمع.
فيما قالت رئيسة الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص الدكتورة مها الجفالي: إن المرأة السعودية اليوم تمرّ عبر طرق ممهدة بكثير من الفرص؛ لتطويرها رياضيًّا واجتماعيًّا، مشيرة إلى أن عدد الرياضيات السعودية وصل اليوم لمستويات لم تعهدها من قبل.
وعلقت "جيني برايس" الرئيس التنفيذي الأسبق للرياضة بالمملكة المتحدة قائلة: "من خلال عملي في استراتيجية تطوير الاتحادات الرياضية السعودية، ومشاهدة التطور الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية اليوم؛ أستطيع أن أؤكد مقدار الأهمية المتزايدة والأثر الإيجابي لمشاركة المرأة السعودية في المجال الرياضي".
وتُعتبر هذه الندوة أحد البرامج النوعية التي تعمل عليها لجنة المرأة برئاسة الأميرة ريما بنت بندر؛ وذلك بهدف تعزيز دور القيادات النسائية في الحركة الرياضية بالمملكة العربية السعودية.