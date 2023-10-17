بحضور "ريما بنت بندر" افتراضيًّا.. لجنة رياضة المرأة تعقد ندوة المشاركة النسائية في الرياضة بمدارس مسك

فيما قالت رئيسة الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص الدكتورة مها الجفالي: إن المرأة السعودية اليوم تمرّ عبر طرق ممهدة بكثير من الفرص؛ لتطويرها رياضيًّا واجتماعيًّا، مشيرة إلى أن عدد الرياضيات السعودية وصل اليوم لمستويات لم تعهدها من قبل.