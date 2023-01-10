قمة السوبر الإسباني تنطلق في الرياض.. ريال مدريد يواجه فالنسيا 

تنطلق غدًا منافسات كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها المملكة للمرة الثالثة على التوالي، بمشاركة أربعة فرق هي "ريال مدريد، برشلونة، فالنسيا، ريال بيتيس"، خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير 2023م، على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، بتنظيم من وزارة الرياضة، ضمن الفعاليات الرياضية التي يشهدها موسم الدرعية 2022 بنسخته الثانية.
وستبدأ أولى منافسات كأس السوبر الإسباني غدًا بمباراة يخوضها فريق ريال مدريد ضد فريق فالنسيا، فيما سيشهد اليوم الذي يليه "الخميس"، مباراة فريق برشلونة ضد نظيره ريال بيتيس، على أن تلعب المباراة النهائية للكأس يوم الأحد المقبل، وتقام جميع المواجهات عند الـ"10" مساءً بتوقيت المملكة.
ويشارك ريال مدريد في هذه البطولة بصفته "حاملًا للقب الدوري الإسباني" الموسم الماضي، فيما يتواجد برشلونة بصفته الوصيف، أما مشاركة ريال بيتيس فتأتي نظير حصوله على لقب كأس ملك إسبانيا، وفالنسيا وصيفًا له.
وكانت فرق: ريال مدريد، وفالنسيا، وريال بيتيس، قد وصلت في ساعة متأخرة أمس إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض؛ استعدادًا لخوض غمار هذه البطولة، على أن يصل الفريق الرابع برشلونة مساء اليوم.
واستضافت المملكة البطولة لأول مرة عام 2020م، وتوّج بلقبها فريق ريال مدريد، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره أتليتكو مدريد في جدة، فيما احتضنت الرياض النسخة الثانية التي أقيمت بتواجد أربعة فرق في شهر يناير عام 2022م، وتوّج بلقبها كذلك فريق ريال مدريد، بعد فوزه على منافسه أتليتك بلباو.
يذكر أن البطولة تعد ضمن حزمة من البطولات والفعاليات الرياضية الدولية التي يشهدها موسم الدرعية 2022، وتنظمها وزارة الرياضة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكإحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، من خلال استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، ولضمان تحقيق تجربة ثرية لزوار موسم الدرعية والاستمتاع بأنشطته المتنوعة.