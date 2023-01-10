قمة السوبر الإسباني تنطلق في الرياض.. ريال مدريد يواجه فالنسيا 

تنطلق غدًا منافسات كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها المملكة للمرة الثالثة على التوالي، بمشاركة أربعة فرق هي "ريال مدريد، برشلونة، فالنسيا، ريال بيتيس"، خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير 2023م، على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، بتنظيم من وزارة الرياضة، ضمن الفعاليات الرياضية التي يشهدها موسم الدرعية 2022 بنسخته الثانية.