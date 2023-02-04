قبيل مباراة الهلال.. عبدالعزيز بن تركي: كل التوفيق لممثل الوطن

ويريد الفريق الذي يدربه الأرجنتيني رامون دياز، مصالحة جماهيره عقب الخسارة في نصف نهائي السوبر السعودي أمام الفيحاء، وتوديع البطولة مبكرًا، كما يبحث الهلال عن تحقيق أول ميدالية في تاريخه بالبطولة.