قبيل مباراة الهلال.. عبدالعزيز بن تركي: كل التوفيق لممثل الوطن

أعرَبَ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تمنياته بالتوفيق لممثل الوطن فريق الهلال في مباراته أمام شقيقه الوداد المغربي بكأس العالم للأندية.
ويستعد نادي الهلال السعودي لخوض مباراة السبت في بداية مشواره في كأس العالم للأندية 2022 أمام الوداد البيضاوي المغربي، ويبحث الفريق عن خطف بطاقة التأهل لدور نصف النهائي.
ويريد الفريق الذي يدربه الأرجنتيني رامون دياز، مصالحة جماهيره عقب الخسارة في نصف نهائي السوبر السعودي أمام الفيحاء، وتوديع البطولة مبكرًا، كما يبحث الهلال عن تحقيق أول ميدالية في تاريخه بالبطولة.
وسَبَق أن شارك الهلال في كأس العالم للأندية 2019 في قطر، كما تواجد في نسخة 2021 الماضية في الإمارات وحقق المركز الرابع في البطولتين.
ويسعى سالم الدوسري لتحقيق رقم قياسي جديد؛ حيث سجل 3 أهداف في بطولة كأس العالم للأندية، ليتقاسم لقب "هداف الهلال التاريخي" في البطولة مع الفرنسي السابق للهلال بافتيمبي جوميز، ويحتاج اللاعب لتسجيل هدف في البطولة ليصبح منفردًا بلقب هداف الهلال التاريخي في مونديال الأندية.