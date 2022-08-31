الشباب يسعى لمواصلة عروضه الكبيرة ..الرائد والوحدة لتعويض كبوة الافتتاح

تستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لكرة القدم ، بإقامة مباراتين ناريتين ، نتائجهما ستمنح الفريق الفائز دفعة معنوية كبيرة في مشواره بالدوري، في حين ستزيد من معاناة الخاسر.
يحل الوافد الجديد لدوري المحترفين فريق الوحدة ضيفًا على نظيره الرائد في لقاء الجريحين الذي يجعل التعويض رغبة مشتركة للطرفين في لقاء سيحتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة في تمام الساعة السابعة مساءً.
يأمل أصحاب الضيافة في تجاوز كبوة الافتتاح للعودة سريعًا لسكة الانتصارات عبر بوابة مضيفهم من أجل طمأنة جماهيرهم بأن هذا الموسم سيكون مختلفًا من حيث النتائج وذلك للنسيان خسارة الجولة الماضية من أبها وأيضًا نتائج الموسم الماضي بعدما كان الفريق قريبًا من مراكز الهبوط حتى الجولات الأخيرة.
في المقابل يسعى فريق الوحدة إلى الظهور بشكل مميز من خلال تقديم عرض قوي يكلله بنتيجة إيجابية، لتساعده على تثبيت أقدامه في البطولة مبكرًا لأن الهزيمة الثانية ستزيد من الضغوط على مدربه البوسني برونو واللاعبين .
يرحل فريق الشباب صوب الجنوب ليحل ضيفًا ثقيلاً على نظيره أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة عند تمام الساعة التاسعة مساءً.
يسعى أبها لمواصلة انطلاقته القوية في بداية الموسم وحصد انتصاره الثاني على التوالي والاستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية أمام ضيفهم للمباراة الثالثة تواليًا لتأكيد أن ما يحققه الفريق في الآونة الأخيرة من نتائج إيجابية هو ثمار عمل وجهد من المدرب واللاعبين.
في حين يتطلع الشباب لتقديم عرض كبير كالذي قدمه في الجولة الماضية أمام الباطن من أجل العودة بالنقاط الثلاث للمحافظة على العلامة الكاملة وأيضًا للإعلان رسميًا عن نفسه كمنافس قوي على لقب البطولة بعد أن دعم صفوفه بكوكبة من النجوم.