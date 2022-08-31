الشباب يسعى لمواصلة عروضه الكبيرة ..الرائد والوحدة لتعويض كبوة الافتتاح

يأمل أصحاب الضيافة في تجاوز كبوة الافتتاح للعودة سريعًا لسكة الانتصارات عبر بوابة مضيفهم من أجل طمأنة جماهيرهم بأن هذا الموسم سيكون مختلفًا من حيث النتائج وذلك للنسيان خسارة الجولة الماضية من أبها وأيضًا نتائج الموسم الماضي بعدما كان الفريق قريبًا من مراكز الهبوط حتى الجولات الأخيرة.