بمشاركة 47 ناديًا.. الرياضات الإلكترونية ضمن الألعاب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن مشاركة الرياضات الإلكترونية ضمن الألعاب السعودية، وستقام البطولة لرياضة PUBG Mobile الإلكترونية، وأقيمت التصفيات مطلع الأسبوع الماضي بمشاركة 47 ناديًا حكوميًّا ليتأهل منهم 14 ناديًا؛ وهم: الهلال، الجبلين، الخلود، البدائع، التهامي، الجندل، الشباب، العربي، العمران، ضمك، الفيحاء، الشعلة، السد، حراء.