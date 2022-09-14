بمشاركة 47 ناديًا.. الرياضات الإلكترونية ضمن الألعاب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن مشاركة الرياضات الإلكترونية ضمن الألعاب السعودية، وستقام البطولة لرياضة PUBG Mobile الإلكترونية، وأقيمت التصفيات مطلع الأسبوع الماضي بمشاركة 47 ناديًا حكوميًّا ليتأهل منهم 14 ناديًا؛ وهم: الهلال، الجبلين، الخلود، البدائع، التهامي، الجندل، الشباب، العربي، العمران، ضمك، الفيحاء، الشعلة، السد، حراء.
وصرح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان: "دورة الألعاب السعودية هي نموذج على اهتمام المملكة العربية السعودية بجميع الرياضات والرياضيين، ومشاركتنا هي إثبات لأهمية الرياضات الإلكترونية".
وأضاف : مشاركة ما يقارب الـ50 ناديًا حكوميًّا في بطولة الرياضات الإلكترونية في الألعاب السعودية؛ تبين اهتمام الأندية الحكومية بقطاع الرياضات الإلكترونية، وأنها تُولَى باهتمام بالغ من الجميع.
الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يعمل على العديد من البطولات المحلية والدولية عالية المستوى؛ فبعد انتهاء موسم الجيمرز - الحدث الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًّا - أعلن عن بدء الدوري السعودي الإلكتروني الدوري الذي يهتم بتطوير ورعاية المواهب واللاعبين المحليين.