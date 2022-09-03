أمير منطقة مكة المكرمة يتوِّج الفائزين بكؤوس الملك فيصل وعكاظ والأمير عبدالله الفيصل

وشهد الحفل إقامة أشواط كبرى عدة، تتمثل في كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة المصنف دوليًّا بدرجة سباقية ليستد، وشوط كأس الأمير عبدالله الفيصل المصنف دوليًّا، وشوط كأس عكاظ، وشوطَي كأس الطائف للأفراس والحصن، وشوطَي كأس الطائف للحصن والأفراس.