سابقة أولى.. أربع دول تعلن ترشحها المشترك لاستضافة مونديال 2030

وقال وزير الرياضة الأوروغوياني سيباستيان باوسا: "ما يجب أن نركز عليه هو الذكرى المئوية لكأس العالم، سيكون الاحتفال بمرور 100 عام على أول كأس عالم هنا، عودة إلى الأسطورة، والعودة إلى الجذور".