سابقة أولى.. أربع دول تعلن ترشحها المشترك لاستضافة مونديال 2030

من المقرر أن تعلن الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي، رسمياً اليوم الثلاثاء، ترشيحها المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030.
وسيتم الإعلان الرسمي عن هذا الترشيح، الثلاثاء في الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش، بملعب سنتيناريو في مونتيفيديو، حيث أقيمت المباراة النهائية عام 1930 بين الأوروغواي والأرجنتين.
ويهدف الترشيح المشترك للدول الأربع أيضاً لإقامة المباراة النهائية لنسخة 2030 على الملعب ذاته.
رئيس الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم "كونميبول"، أليخاندرو دومينغيس، قال على "تويتر": "في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى المئوية لتأسيس كأس العالم، يجب أن يعود إلى موطنه الأصلي، أمريكا الجنوبية"، وفقما نقلت "فرانس برس".
وقال وزير الرياضة الأوروغوياني سيباستيان باوسا: "ما يجب أن نركز عليه هو الذكرى المئوية لكأس العالم، سيكون الاحتفال بمرور 100 عام على أول كأس عالم هنا، عودة إلى الأسطورة، والعودة إلى الجذور".
وكانت الدول الأربع قد التزمت قبل أكثر من ثلاث سنوات بتأسيس لجنة منظمة محلية للتنسيق مع الهيئة الحاكمة للعبة في أمريكا الجنوبية للتخطيط لترشيحها.
وستكون النسخة السادسة من كأس العالم التي تقام في أمريكا الجنوبية، بعد 1930 (الأوروغواي)، 1950 (البرازيل)، 1962 (تشيلي)، 1978 (الأرجنتين) و2014 (البرازيل).
وسيواجه الملف الأمريكي الجنوبي الترشيح المشترك لإسبانيا والبرتغال اللتين أعلنتا عنه في يونيو 2021، فيما تراجعت بريطانيا وإيرلندا عن فكرة ترشيح مشترك آخر للتركيز على استضافة كأس أوروبا 2028.
وشارك 13 منتخباً فقط في النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930 وتم لعب البطولة بأكملها في العاصمة مونتيفيديو وفي ثلاثة ملاعب فقط.
أما نسخة 2030 فستشهد مشاركة 48 منتخباً، وتتوقع الدول الأمريكية الجنوبية الأربع المرشحة استضافتها إقامة مبارياتها في 15 ملعباً.
جديرٌ بالذكر أنه هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها عدد الدول المرشحة للاستضافة كأس العالم إلى أربع، علما أن نسخة 2026 ستقام في ثلاث دول، هي: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.