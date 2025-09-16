السبت انطلاق تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2026.. الدمام تحتضن مجموعة الأخضر

تنطلق يوم السبت 20 أيلول/سبتمبر تصفيات النسخة الحادية عشرة من كأس آسيا لكرة الصالات 2026 المقرر إقامتها في إندونيسيا، بمشاركة 31 منتخبًا، وهو العدد الأكبر منذ اعتماد نظام التصفيات في نسخة 2006. وتقام المنافسات عبر ثماني مجموعات تُلعب بنظام التجمع من جولة واحدة، حيث يتأهل أبطال المجموعات الثمانية وأفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى النهائيات الثامنة عشرة، بجانب منتخب إندونيسيا المتأهل تلقائيًا بصفته البلد المضيف، في استضافة هي الثانية له بعد نسخة 2002.