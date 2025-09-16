السبت انطلاق تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2026.. الدمام تحتضن مجموعة الأخضر

تنطلق يوم السبت 20 أيلول/سبتمبر تصفيات النسخة الحادية عشرة من كأس آسيا لكرة الصالات 2026 المقرر إقامتها في إندونيسيا، بمشاركة 31 منتخبًا، وهو العدد الأكبر منذ اعتماد نظام التصفيات في نسخة 2006. وتقام المنافسات عبر ثماني مجموعات تُلعب بنظام التجمع من جولة واحدة، حيث يتأهل أبطال المجموعات الثمانية وأفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى النهائيات الثامنة عشرة، بجانب منتخب إندونيسيا المتأهل تلقائيًا بصفته البلد المضيف، في استضافة هي الثانية له بعد نسخة 2002.
وتسجل كل من بنغلادش وباكستان ظهورها الأول في التصفيات، فيما تسعى الهند ومنغوليا وتيمور الشرقية للظهور الأول في النهائيات، بينما تواصل منتخبات إيران واليابان وتايلاند وأوزبكستان حضورها الدائم في جميع النسخ.
في المجموعة الخامسة، يفتتح منتخب فيتنام مشواره أمام هونغ كونغ الصين على صالة مركز لينبينغ في هانغتشو، فيما يلتقي منتخب لبنان مع مضيفه الصين، وكلاهما يبحث عن تأهل جديد. أما في المجموعة السابعة، يبدأ منتخب إيران حامل اللقب وأبرز المرشحين بمواجهة بنغلادش، فيما يلتقي منتخب ماليزيا مع الإمارات.
وتشهد المجموعة الثانية في تايلاند مواجهة بين كوريا الجنوبية والبحرين، بينما يلتقي منتخب تايلاند مع بروناي دار السلام. وفي المجموعة الثامنة، يستهل المالديف مشواره أمام أفغانستان في يانغون، فيما يدخل منتخب ميانمار المضيف المنافسة يوم 22 أيلول/سبتمبر.
أما المجموعة السادسة، فتقام مبارياتها في بيشكيك حيث يواجه أوزبكستان منتخب فلسطين، فيما يلتقي قيرغيزستان مع تيمور الشرقية. وفي المجموعة الثالثة، يواجه منتخب اليابان نظيره كمبوديا، فيما يستضيف منتخب طاجيكستان نظيره ماكاو.
وتتجه الأنظار إلى الدمام التي تستضيف مباريات المجموعة الرابعة، حيث يلتقي العراق مع باكستان، فيما يخوض المنتخب السعودي مباراته الأولى أمام الصين تايبيه. وتختتم منافسات اليوم الافتتاحي في الكويت ضمن المجموعة الأولى بلقاء أستراليا مع منغوليا، ثم الكويت المضيف أمام الهند.