بعد تجاوُز العراق.. ناشئو الأخضر إلى نهائي "عربية اليد"

تأهَّل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين إلى المباراة النهائية للبطولة العربية لمنتخبات الناشئين الحادية عشرة (مواليد 2004)؛ وذلك عقب فوزه على المنتخب العراقي بنتيجة (34–23) في ختام مباريات الدور التمهيدي، بالمباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على صالة الأميرة سمية بمملكة الأردن.
واستطاع ناشئو الأخضر أن يتقدموا في شوط المواجهة الأول بفارق أربعة أهداف بنتيجة (15-11)، وفي الشوط الثاني حافظ منتخبنا على تقدُّمه بالنتيجة، وكسب نقطتَي المواجهة. وحصل لاعب المنتخب السعودي قاسم تركي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وبهذه النتيجة رفع ناشئو الأخضر رصيدهم إلى 8 نقاط؛ وضعتهم في وصافة سُلم الترتيب؛ وذلك بعد فوزهم في 4 مواجهات أمام منتخبات: المغرب والأردن والكويت والعراق، وخسارة لقاء وحيد أمام المنتخب التونسي.
ومن المقرر أن يخوض الأخضر السعودي المواجهة النهائية أمام منتخب تونس غدًا الثلاثاء في تمام السابعة مساءً.