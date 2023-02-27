بعد تجاوُز العراق.. ناشئو الأخضر إلى نهائي "عربية اليد"

تأهَّل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين إلى المباراة النهائية للبطولة العربية لمنتخبات الناشئين الحادية عشرة (مواليد 2004)؛ وذلك عقب فوزه على المنتخب العراقي بنتيجة (34–23) في ختام مباريات الدور التمهيدي، بالمباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على صالة الأميرة سمية بمملكة الأردن.