"فان دايك مطلب اتحادي".. هاشتاق لـ"جماهير الاتحاد" للمطالبة بالتعاقد مع مدافع ليفربول

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، إدارة الفريق بضرورة التعاقد مع مدافع نادي ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك .
ودشنت جماهير الاتحاد خلال الساعات القليلة الماضية هاشتاق تصدر موقع التواصل الاجتماعي إكس "فان دايك مطلب اتحادي".
وذكرت عدة تقارير صحفية أن المدافع الهولندي لا يمانع الانتقال الى الدوري السعودي للمحترفين واللعب لصفوف الاتحاد بالموسم المقبل.
وشددت تقارير أخرى على أن نادي النصر هو أول من فاوض اللاعب وحصل على موافقته، حيث يأمل في ضم مدافع ليفربول، وجعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.
يذكر أن فان دايك البالغ من العمر 33 عامًا الشهر المقبل، يتقاضى حاليًا 220 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مع ناديه الإنجليزي.
وسبق أن أفادت تقارير صحفية بأن أحد الأندية السعودية على استعداد لتقديم عرض للمدافع الهولندي بقيمة 50 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع اللاعب .