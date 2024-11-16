ضِمن تصفيات كأس العالم 2026.. الأخضر يدشن تدريباته في جاكرتا

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباته في مدينة "جاكرتا" عاصمة إندونيسيا؛ استعدادًا لمواجهة منتخب إندونيسيا مساء يوم الثلاثاء المقبل على "ملعب غيلورا بونغ كارنو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.