ضِمن تصفيات كأس العالم 2026.. الأخضر يدشن تدريباته في جاكرتا

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباته في مدينة "جاكرتا" عاصمة إندونيسيا؛ استعدادًا لمواجهة منتخب إندونيسيا مساء يوم الثلاثاء المقبل على "ملعب غيلورا بونغ كارنو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب غيلورا جاكرتا"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء عبر محطات متنوعة، ثم تمرين الاستحواذ، بعدها تمرين الإنهاء على المرمى، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، واصل اللاعب "مهند الشنقيطي" برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.