رينارد قبل مواجهة الإمارات: لماذا لم يحقق الأخضر أي لقب منذ 2003؟

في إطار استعدادات المنتخب السعودي لمباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب 2025، التي تجمعه غدًا الخميس بالمنتخب الإماراتي، أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، الفرنسي هيرفي رينارد، استمراره في منصبه، مشيرًا إلى أن رحيله مرهون بقرار المسؤولين.