رينارد قبل مواجهة الإمارات: لماذا لم يحقق الأخضر أي لقب منذ 2003؟

في إطار استعدادات المنتخب السعودي لمباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب 2025، التي تجمعه غدًا الخميس بالمنتخب الإماراتي، أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، الفرنسي هيرفي رينارد، استمراره في منصبه، مشيرًا إلى أن رحيله مرهون بقرار المسؤولين.
وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء: "مباراة المركز الثالث لم تكن ما نطمح له، لكنها جزء من واقع كرة القدم. نركز على الفوز غدًا لإنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة".
وأضاف: "البطولة كانت جيدة من حيث المستوى والحضور الجماهيري والتنظيم، وقد استمتعنا بالمشاركة، رغم أننا غير راضين عن أدائنا. علينا التركيز على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأخيرة".
وردًا على سؤال حول مستقبله مع المنتخب بعد الأداء المتذبذب، قال رينارد: "أنا مستمر مع المنتخب، وإذا طُلب مني الرحيل فسأرحل. هذا هو حال كرة القدم".
وحول مدى استفادة المنتخب من البطولة كتحضير لكأس العالم، أوضح المدرب الفرنسي: "كأس العالم مختلفة تمامًا من حيث المستويات. علينا تصحيح الأخطاء واستخلاص الدروس من هذه المشاركة".
وعن الخسارتين أمام الأردن والمغرب، علّق رينارد بقوله: "تحضيرنا لمواجهة الأردن كان جيدًا، واستحوذنا على الكرة لكن لم نتمكن من التسجيل. لعب الأردن بأسلوب دفاعي محكم وسجل من هجمة أمام أربعة مدافعين".
وتابع: "حتى أمام المغرب، رغم الخسارة، قدمنا مباراة جيدة وأجرينا بعض التغييرات. في بعض المباريات نهاجم ويتم انتقادنا، وفي أخرى ندافع ويتم انتقادنا أيضًا".
وفي ختام حديثه، أشار رينارد إلى غياب البطولات قائلًا: "منذ بداية عملي في 2019 وأنا أتابع اللاعبين عن كثب، دوافعهم عالية وليس هناك مشكلة في الحافز. لكن يبقى السؤال: لماذا لم يحقق المنتخب السعودي أي لقب منذ عام 2003؟".