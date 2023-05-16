اتّحادُ اليد يطلق مشروعَ "رعاية المواهب".. ويتعاقد مع الدكتورة "إلونا" لإدارة الشؤون الفنية

وفي ذات السيــاق، تعاقد الاتحاد مع الدكتورة إلونا هابكوڤا "من التشيك"، والتي شغلت العديد من المناصب؛ كرئيس قسم كرة اليد في مركز الأداء العالي في جامعة فيكتوريا في جمهورية التشيك، بجانب منصب خبيرة كرة يد في مركز الرياضة لحكومة لوكسمبورغ منذ العام 2021، ومدربة في المنتخبات النسائية في الجمهورية التشيكية منذ العام 2015م، ومهتمة بالرياضة المدرسية والفئات السنية في لعبة كرة اليد، كما تدير "إلونا" برنامج كرة اليد في المدارس في الاتحاد الدولي لكرة اليد.