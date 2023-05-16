اتّحادُ اليد يطلق مشروعَ "رعاية المواهب".. ويتعاقد مع الدكتورة "إلونا" لإدارة الشؤون الفنية

أطلق الاتحادُ السعودي لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، مشروعَ المواهب لكرة اليد للصغار، والذي يندرج ضمن استراتيجية الاتحاد، وخطط لجنة التخطيط الاستراتيجي، ويهدف البرنامج الذي يعدّ "طويل الأجل" لصناعة جيل مميّز للمنافسة مستقبلًا على المستويين القاري والعالمي، بجانب مواكبة طموحات ما تهدف إليه وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعـودية.
وفي ذات السيــاق، تعاقد الاتحاد مع الدكتورة إلونا هابكوڤا "من التشيك"، والتي شغلت العديد من المناصب؛ كرئيس قسم كرة اليد في مركز الأداء العالي في جامعة فيكتوريا في جمهورية التشيك، بجانب منصب خبيرة كرة يد في مركز الرياضة لحكومة لوكسمبورغ منذ العام 2021، ومدربة في المنتخبات النسائية في الجمهورية التشيكية منذ العام 2015م، ومهتمة بالرياضة المدرسية والفئات السنية في لعبة كرة اليد، كما تدير "إلونا" برنامج كرة اليد في المدارس في الاتحاد الدولي لكرة اليد.
وستشرف "هابكوڤا" على تطوير برامج التدريب في الأندية والعمل المباشر مع المدربين الوطنيين والأجانب في الأندية؛ لتوجيه العمل مع لجنة المسابقات لإعادة صياغة قواعد المسابقات للفئات السنية، ومواكبة أهداف الاتحاد الاستراتيجية الخاصة باستكشاف ورعاية المواهب؛ حيث يهدف التعاقد لتطوير العمل في الفئات السنية في الأندية والمنتخبات، والرقيّ بأساليب التدريب في الفئات السنية، وإدخال مناهج التدريب الأوروبي في الأندية، وتحفيز المواهب.