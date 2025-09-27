منتخب قطر للناشئين يضرب موعداً مع الأخضر السعودي في نصف نهائي كأس الخليج

حسم منتخب قطر للناشئين صدارة المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج تحت 17 سنة لكرة القدم، بعدما تفوّق على نظيره الإماراتي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي.