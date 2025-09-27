منتخب قطر للناشئين يضرب موعداً مع الأخضر السعودي في نصف نهائي كأس الخليج

حسم منتخب قطر للناشئين صدارة المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج تحت 17 سنة لكرة القدم، بعدما تفوّق على نظيره الإماراتي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي.
ورفع العنابي رصيده إلى تسع نقاط محققاً العلامة الكاملة، فيما حلّ المنتخب الإماراتي ثانياً بست نقاط، ليتأهل المنتخبان معاً إلى الدور نصف النهائي.
وبهذا الترتيب، يلتقي منتخب قطر مع وصيف المجموعة الثانية المنتخب السعودي يوم 30 سبتمبر الجاري، بينما يواجه المنتخب الإماراتي متصدر المجموعة الثانية المنتخب العراقي، على أن يتأهل الفائزان من المباراتين إلى النهائي المقرر في 3 أكتوبر المقبل.