رياضة

لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تستضيف منسوبي جمعية كيان للأيتام

شارك فيها أكثر من 250 زائراً.. في موسم الجيمرز: أرض الأبطال
لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تستضيف منسوبي جمعية كيان للأيتام

قام مجموعة من أبناء ومنسوبي جمعية كيان للأيتام بزيارة "موسم الجيمرز: أرض الأبطال" الحدث الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، والمُنظّم من قبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في بوليفارد رياض سيتي بمدينة الرياض.

أكثر من 250

واستضافت لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد أكثر من 250 من أبناء ومنسوبي الجمعية، حيث استكشفوا أنشطة وفعاليات مختلف مناطق الموسم، واستمتعوا بخوض تجارب تعليمية وترفيهية في: Challenge Zone، وفيلا باور، ومقر فالكونز، وعالم أبو فلّة، ومضمار أرامكو، وجابامورا، وكيدز دوم، ليلتقطوا بعد ذلك مجموعة من الصور التذكارية مع شخصياتهم المفضلة في عالم صناعة المحتوى، والألعاب والرياضات الإلكترونية.

من ركائز الموسم

وقال أحمد البشري، قائد موسم الجيمرز: أرض الأبطال: "تشرفنا بزيارة أبناء ومنسوبي جمعية كيان للأيتام لموسم الجيمرز: أرض الأبطال، ومن الرائع مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تمزج بين ركيزتين رئيسيتين من ركائز الموسم وهي التعلّم والترفيه، والتعرّف بشكل أوسع على ما يتم تقديمه في أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم. وسعداء بأن نتمكن من خلال لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد في أن نتعاون مع مختلف الجمعيات التي تساهم في خدمة جميع أفراد المجتمع".

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