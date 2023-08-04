لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تستضيف منسوبي جمعية كيان للأيتام

واستضافت لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد أكثر من 250 من أبناء ومنسوبي الجمعية، حيث استكشفوا أنشطة وفعاليات مختلف مناطق الموسم، واستمتعوا بخوض تجارب تعليمية وترفيهية في: Challenge Zone، وفيلا باور، ومقر فالكونز، وعالم أبو فلّة، ومضمار أرامكو، وجابامورا، وكيدز دوم، ليلتقطوا بعد ذلك مجموعة من الصور التذكارية مع شخصياتهم المفضلة في عالم صناعة المحتوى، والألعاب والرياضات الإلكترونية.